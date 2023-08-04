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АРМА забрало у Нафтогазу колишні заправки Glusco.

АРМА забрало у Нафтогазу колишні заправки Glusco.

Перевірка показала, що Нафтогаз нібито систематично надавав неправдиву інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

"По факту станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів. Але й ці доходи офіційно отримувалися не від торгівлі пальним та іншими товарами, а від здавання нерухомості в оренду. Тобто управитель, виходячи з його звітів, працював лише як орендодавець. У підсумку за понад рік діяльності управителя державний бюджет отримав від управління десятками АЗС трохи більше ніж 1,5 млн грн доходу", – обґрунтувало АРМА своє рішення.

Джерело: https://t.me/liganet/29867

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