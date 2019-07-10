Более гектара земли, возле завода «Точприбор», на Шатиловке, застроят жилыми домами

Об этом говорится в проекте решения горсовета, передает СтройОбзор

«Предоставить ООО «Электротехгруп», в аренду земельный участок (кадастровый номер 6310136300:07:006:0145) площадью 1,1154 га для строительства жилых домов по ул. Серповая 4. Строительство выполнить до 19.06.2021 года», - говорится в пояснительной записке.

По этому адресу находится завод «Точприбор» со вспомогательными помещениями.

Также, теперь уже ООО «Точприбор», утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка для реконструкции нежилого здания лит. «Я-7» под многоквартирный жилой дом, по ул. Серповой-4.

Другими словами, по ул. Серповая 4, возле «ХНУРЭ» будет строится комплекс многоэтажек, строительство которых должно быть завершено до 2021 года. А под литерой «Я-7» имеется в виду реконструкция 7-этажного здания (мнение редакции).

Источник: stroyobzor.ua

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