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Легендарный "дом Сурукчи" может попасть под застройку

Легендарный дом Сурукчи может попасть под застройку

Участок по адресу ул. Садовая 9, в самом центре Харькова,  отведен под строительство многоэтажного дома, передает СтройОбзор

Участок площадью 0,1152 га (кадастровый номер 6310136600:01:015:0070) по адресу ул. Садовая 9 предоставлен в аренду ООО «Домир» до 01.07. 2021 года под строительство  многоквартирного жилого дома.

Примечательно то, что по соседству (Садовая 7) расположен памятник архитектуры известный как  "дом Сурукчи".

По информации СМИ еще в 2013 году Харьковский горсовет продал "дом Сурукчи" – жилье  выдающегося отоларинголога, у которого лечился Федор Шаляпин.

Позднее ООО "Домир" стало собственником земельных участков  и недвижимости на улице Садовой, 7 и 9 и стало собственником, в том числе, памятника архитектуры - "дома Сурукчи". 

В решении сессии речь идеть только об участке по адресу ул. Садовая 9. Но учитывая, что ООО Домир обладатеть двух участков и они распологаются один возле другого, высока вероятность того, что вскоре  последует  решение о передаче под строительство второго участка на котором расположен "дом Сурукчи"

Напомним, с 2018 году к Геннадию Кернесу обратились с просьбой сохранить историческое здание, расположенное по ул. Садовой, 7/9, известное как дом Сурукчи

Геннадий Кернес пообещал, что будут истребованы договоры купли-продажи, проверены обязательства по сохранению культурного наследия. Градоначальник добавил, что все исторические здания будут сохранены.

СтройОбзор будет следить за дальнейшим развитием событий.

Источник: stroyobzor.ua

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