На углу пр. Науки и ул. Культуры, на месте пустыря, появится жилая высотка

СтройОбзор уже писал о строительстве дома по пр. Науки 14, в Харькове

В статье шла речь о том, что депутаты дали разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участкаО ОО «Тобет» площадью 0,8709 га по адресу пр. Науки 14.

Теперь ООО «Тобет» дали разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка с изменением целевого назначения площадью 0,1792 га по ул. Культуры, 20-Б (кадстровый номер 6310136300:07:006:0002). В пояснительной записке сказано, что земля выделяется из фонда территориальной громады Харькова для строительства многоквартирного жилого дома.

Простыми словами это значит, что на месте пустыря, на углу пр. Науки и ул. Культуры поятроят многоэтажный жилой дом.

При сложении двух участков, суммарная площадь участков отведенных под застройку, составляет более 1 га земли. Застраивать этот земельный участок, по неофициальной информации СтройОбзора, будет один из крупнейших застройщиков Харькова

Источник: СтройОбзор

Новости портала «Весь Харьков»