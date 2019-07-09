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На углу пр. Науки и ул. Культуры, на месте пустыря, появится жилая высотка

На углу пр. Науки и ул. Культуры, на месте пустыря, появится жилая высотка

СтройОбзор уже писал о строительстве дома по пр. Науки 14, в Харькове

 

В статье шла речь о том, что депутаты дали разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участкаО ОО «Тобет»   площадью 0,8709 га по адресу пр. Науки 14.

На углу пр. Науки и ул. Культуры, на месте пустыря, появится жилая высотка

Теперь ООО «Тобет» дали разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка с изменением целевого назначения  площадью 0,1792 га по ул. Культуры, 20-Б   (кадстровый номер 6310136300:07:006:0002). В пояснительной записке сказано, что земля выделяется из фонда территориальной громады Харькова для строительства многоквартирного жилого дома. 

Простыми словами это значит, что на месте пустыря, на углу пр. Науки и ул. Культуры поятроят многоэтажный жилой дом. 

При сложении двух участков, суммарная площадь участков отведенных под застройку, составляет более 1 га земли. Застраивать этот земельный участок, по неофициальной информации СтройОбзора, будет один из крупнейших застройщиков Харькова  

 

Источник: СтройОбзор

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