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На месте «Харьков-Арены» передумали строить многоэтажки – теперь будут строить ТРЦ и офисы

На месте «Харьков-Арены» передумали строить многоэтажки – теперь будут строить ТРЦ и офисы

На проспекте Григоренко передумали строить многоэтажки – теперь будут строить ТРЦ и офисный центр, передает СтройОбзор

Депутаты Харьковского горсовета предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка с изменением целевого назначения (кадастровый номер 6310138500: 07: 001: 0092) площадью 4,9121, изложив пункт строительства в новой редакции:   для строительства ТРЦ по проспекту Григоренко 2Б.

Напомним в старой редакции значилось, что по проспекту Григоренко (старого-нового Маршала Жукова) построят новый жилой комплекс.

Решение о разрешении на разработку проекта землеустройства приняли депутаты Харьковского горсовета на заседании сессии 17 апреля 2019 года.

Тогда речь идет об отводе участка для ООО «Аклор» с изменением целевого назначения для строительства многоквартирных жилых домов по просп. Петра Григоренко, 2-Б.

ООО «Аклор» остается арендатором участка и владельцем здания с лит. "Г-2", которое планирует снести. 

Сейчас на этом участке расположен один из самых масштабных недостроев города – «Харьков-Арена» - спортивный комплекс, который должны были возвести в городе к проведению «Евробаскета-2015».

Источник: stroyobzor.ua

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