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Британская авиационная компания Varialift Airships начала производство солнечных дирижаблей

Британская авиационная компания Varialift Airships начала производство солнечных дирижаблей

Британская авиационная компания Varialift Airships объявила о начале создания нового прототипа своего солнечного дирижабля. Дирижабли Varialift будут иметь низкую скорость, но их грузоподъемность будет существенно превышать показатели Boing 747.

Разработчики планируют решить все основные проблемы, которые мешают дирижаблям исполнять функции планера. Он будет полностью алюминиевым, устойчивым к ветру и полностью герметичным при нормальном использовании. Дирижабли по своей природе медленнее, чем самолеты. В среднем они вдвое увеличивают время в пути. Но они имеют особую финансовую и практическую привлекательность.

Varialift целенаправленно ориентируется на грузовой рынок, где дирижабли исторически использовались недостаточно часто. Дирижабли Varialift будут эксплуатироваться приблизительно за 10% стоимости самолетов, делая расходы сопоставимыми с грузовиками или железными дорогами. Кроме того, вертикальный взлет и посадка позволят получить доступ к труднодоступным районам без ВПП или дополнительной инфраструктуры. Крупнейшие дирижабли компании смогут перевозить 250 тонн груза, почти вдвое увеличивая полезную нагрузку по сравнению с Boing 747.

У воздушных кораблей на водороде может быть будущее, если дать им второй шанс, а их главная задача — перевозить через океаны многотонные грузы. Так считают австрийские ученые, описавшие в статье гигантские дирижабли в пять раз длиннее высоты небоскреба Empire State Building.

Источник: elektrovesti.net

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