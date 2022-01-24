Цены на овощи и фрукты стремительно растут

Морковь дороже вдвое, а свекла – втрое. В харьковских супермаркетах продолжается рост цен на овощи борщового набора. И это не предел, говорят эксперты. Под правительственные преференции производители этих продуктов не попадают, госрегулирование цен на них не распространяется, а посему стоимость культового блюда украинцев будет только расти.

Введение в Украине льготных цен на газ для производителей продуктов поможет удержать цены лишь на муку, хлеб, молоко и яйца. При этом остальные продпредприятия не получат «дешевого» газа, и цены на их продукцию могут заметно вырасти. Речь идет, в частности, об овощах борщового набора и фруктах.

НА ЦЕНУ ПОВЛИЯЮТ ЗАТРАТЫ НА ХРАНЕНИЕ

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланы Литвин, помимо традиционного сезонного роста на стоимость фруктов и овощей могут дополнительно влиять значительные энергетические затраты на хранение.

– Следует ожидать роста стоимости традиционного для украинцев овощей борщового набора и яблок на 5–7%, – прогнозирует эксперт.

Между тем харьковчане уже сейчас сетуют на подорожание моркови, свеклы, лука, картошки.

– Свекла стремительно дорожает, морковь чуть ли каждый день прибавляет в цене. В овощном киоске сегодня купила по 16 гривен за килограмм. Продавец говорит: «Это вчерашние поставки, сегодняшняя партия уже по 18 гривен А что будет завтра, страшно представить». На лук запредельные цены, капуста набирает стоимости, картошка тоже потихоньку прибавляет в цене. Вот в одном из супермаркетов, наверное, месяц назад пять килограммов по 7,85 гривны купила, а сегодня там же уже почти девять гривен за килограмм, – поделилась своими наблюдениями пенсионерка Вера Сергеевна.

МОРКОВЬ ЕЩЕ ПОКАЖЕТ СВОИ ЗУБЫ

По данным Agronews.ua, цены на морковку выросли на 19% еще перед новогодними праздниками и продолжают повышаться. Более того, сегодня цена на популярный овощ выросла в среднем в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Подорожание моркови эксперты объясняют заметным сокращением на рынке и тем, что у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной продукции.

Эксперты утверждают, что нынешний рост цены на морковь – явление временное. При этом отмечают, что более активного подорожания овоща следует ожидать ближе к концу сезона.

ЦЕНА НА СВЕКЛУ БЬЕТ РЕКОРДЫ

Продолжает рекордно набирать цену и еще один важный ингредиент украинского борща – свекла.

В январе 2021 года свекла продавалась примерно по цене 6,18 грн/кг. В мае – уже по 10,67 грн, в июне – по 17,65 грн. И только после этого кривая начала идти в низ. Сейчас в супермаркетах Харькова цена на красную свеклу колеблется от 14,95 до 18 гривен. А это значит, что за год стоимость свеклы выросла почти втрое. По сравнению с 17 декабря 2021 года свекла подорожала на 1,17 грн/кг.

Так, на оптовом рынке в Больших Копанях по состоянию на 17 января 2022 года домашняя свекла продавалась в пределах 13 грн/кг. На рынке «Шувар» овощ реализовали дороже всего – по 15,53 грн/кг. Столичный рынок предлагал свеклу по средней цене 14 грн/кг при максимальной стоимости 15 грн/кг.

– Индекс потребительских цен на свеклу в январе 2022 года составил 111,46%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены увеличились на 11,46%. В декабре 2021 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 138,33%, — отметили эксперты.

А ЧТО ТАМ С КАРТОШКОЙ?

Картошки в этом году собрали достаточно – 21,3 миллиона тонн. Однако овощехранилища требуют отопления. Ценовой пояс снова завязывается на энергоносителях.

Картофель в супермаркетах сейчас можно купить плюс-минус по 9–12 гривен за килограмм, фасованный и мытый — порядка 30 грн/кг. Такой же, но на базаре, дешевле 20 грн/кг сейчас уже не найдешь. И это даже еще не февраль и не март. Правда, и картошка с огорода выглядит намного привлекательнее и зачастую качественнее товара из супермаркета.

Дорогой в нынешнем году и лук, несмотря на то, что качество его порой оставляет желать лучшего. По данным сайта Minfin.com.ua, по состоянию на 6 января 2022 года средняя цена на репчатый лук в украинских супермаркетах составляла 14 грн/кг. При этом еще 6 декабря предыдущего года средняя розничная цена на овощ была 10,67 грн/кг.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Ирина Канунникова

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