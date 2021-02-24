Дмитро Сенниченко розповів про три пріоритетні об’єкти великої приватизації на 2021 рік

22 лютого 2021 року Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко розповів журналістам про три об’єкти великої приватизації, які готуються до прозорих аукціонів у цьому році – АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», АТ «ПКМЗ» (завод «Більшовик») та Президент-готель.

Про це Голова Фонду держмайна заявив під час підписання Меморандуму про співпрацю з Ukraine Invest.

«ТОП-3 об'єкти великої приватизації, які Фонд буде виставляти на прозорі аукціони в першу чергу, це: АТ «ОГХК», завод «Більшовик» і Президент-Готель. Ми провели систематичну роботу, щоб ці об'єкти вийшли на аукціон якомога швидше, але це можливо виключно після зняття заборони на велику приватизацію Верховною Радою», – наголосив Дмитро Сенниченко.

Так, завдяки очищенню АТ «ОГХК» від корупційних схем та розкриттю інформації про цей актив, Фонд держмайна констатує високу зацікавленість щодо цього активу зі сторони потенційних інвесторів, переважна більшість з яких іноземні.

Приватизація АТ «ПКМЗ» (завод «Більшовик») запланована на 2 квартал 2021 року та є шансом на друге життя для цього підприємства. Адже у попередні роки виробництво було знищене, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в оренду. 500 млн боргів. Натомість, приватизація дозволить перенести виробничі потужності з житлової зони, а наявні площі будуть використані на користь киян. Це дозволить не лише зберегти робочі місця працівникам, а й створити нові та модернізувати виробництво.

Президент-готель, який розміщений у самому центрі Києва, заплановано приватизувати у другому кварталі 2021 року. Для цього активно працює радник Concorde Capital, але Фонд уважно слідкує за процесом підготовки для дотримання інтересів держави.

Голова Фонду державного майна також розповів, що за процедурою радник має рекомендувати стартову ціну, яку потім має затвердити Уряд (включно зі стартовою ціною) – але ринкову ціну встановить прозорий аукціон з конкурентними торгами.

«Наше завдання – забезпечити прозорість процесу та повне розкриття інформації, а також встановлення чітких постприватизаційних умов, які забезпечують захист прав працівників та збереження виробництва», – резюмував Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Источник: spfu.gov.ua

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