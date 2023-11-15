Дохід «Укрнафти» за 2023 рік більш ніж вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття

Все через те, що компанія перейшла у власність держави. Це сталося у кінці 2022 року — до того її власником був олігарх Ігор Коломойський.

На цей момент чистий прибуток «Укрнафти» перевищив 20 млрд грн. Це результат після сплати всіх податків. Для порівняння, кумулятивний результат за попередні 10 років — мільярдні збитки.

Згідно з планами, дохід компанії за 2023 рік буде на рівні 95 млрд грн — тобто приблизно вдвічі більше, ніж компанія отримувала протягом попередніх 10 років.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39538

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