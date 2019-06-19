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ДП "Антонов" восени підпише контракт з МВС на виготовлення 13 літаків АН-178

ДП Антонов восени підпише контракт з МВС на виготовлення 13 літаків АН-178

ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", отримає замовлення на виробництво літаків Ан-178 для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії. Є домовленість про підписання відповідного контракту восени 2019 року.

Про це у рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, попередньо досягнуто угоду про збирання на ДП "Антонов" 13 машин.

За словами президента ДП "Антонов" Олександра Донця, ідеться про завершення проектування та сертифікацію транспортного літака Ан-178. Літак повен бути оснащений українським, американським та європейським обладнанням. За його розрахунками, перший літак може бути виготовлено за два-три роки.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін наголосив, що виробництво літаків для внутрішнього споживача – ключова умова відновлення в Україні серійного виробництва.

"Перший маркер, який цікавить міжнародних партнерів, готових інвестувати в українське авіабудування – наявність цих літаків у національних експлуатантів, зокрема – ЗСУ, МВС, ДСНСУ. Його дотримання є перепусткою на міжнародний ринок. В усьому світі авіабудування вважається інноваційним пріоритетом. Ми упевнені, що після успішної реалізації контракту з МВС позиції України на зовнішньому ринку стануть вагомішими", – підкреслив Павло Букін.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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