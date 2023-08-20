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Экспорт российского вооружения сократился более чем в три раза

Экспорт российского вооружения сократился более чем в три раза

Так называемый форум оружия и военных технологий рф "Армия-2023", который проходит в подмосковной Кубинке с 15 по 20 августа и принял делегации более чем из 60 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленного комплекса,

Об этом пишет издание Moscow Times.

Входящая в холдинг "ростех" госкорпорация, выполняющая функции монопольного экспортера вооружений, заключила на форуме лишь несколько договоров на $600 млн. В 2021 году на таком же форуме было заключено 20 контрактов на 2 млрд евро.

Экспорт российского оружия устойчиво падает около пяти лет, а с 2018 по 2022 год его доля на мировом рынке сократилась с 22% до 16%, оценивают эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI).

Уже в 2024 году россия может лишиться статуса второго крупнейшего поставщика вооружений в мире, пропустив вперед Францию.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22171

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