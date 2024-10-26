Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 113

Европейский суд отменил миллиардный штраф, наложенный на Intel 15 лет назад

Европейский суд отменил миллиардный штраф, наложенный на Intel 15 лет назад

Европейский суд вынес окончательное решение по 20-летней тяжбе между Европейской комиссией и корпорацией Intel, отменив штраф в размере 1 миллиард евро, наложенный в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства.

Еврокомиссия обвиняла в том, что Intel использовал свою позицию на рынке и предлагал скидки и преференции производителям компьютеров в обмен на обязательство покупать его чипы, выдавливая тем самым с рынка конкурентов.

Штраф был наложен в 2009 году после нескольких лет расследования, однако в 2022 году был отменен судом. После этого Еврокомиссия подала апелляцию в высшую инстанцию, которая в итоге оставила в силе предыдущее решение об отмене штрафа.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Що відомо про покарання Монголії за порушення зобов'язань перед МКС
Сегодня 09:51    135
Илон Маск находится с путиным «в постоянном контакте с 2022 года» - в WSJ вышло сенсационное расследование
Сегодня 09:15    107
Новини з іншого світу
Сегодня 08:12    111
ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар за відстрочку від мобілізації
25.10.2024 09:34    153
Работающий на российскую пропаганду полицейский из США сотрудничал с ГРУ и идеологом русского мира
25.10.2024 08:42    122
У Голосіївському ТЦК та СП у Києві знайшли доларових мільйонерів — ДБР
25.10.2024 08:05    149
Застосовано запобіжний захід до нардепа, підозрюваного у незаконному збагаченні
25.10.2024 07:26    135
Понад 80% українців проголосували б за вступ до ЄС і НАТО, якби такі референдуми пройшли в найближчий час
25.10.2024 07:09    96
200 тис. доларів хабаря: підозрюється ексзаступник голови ОДА
25.10.2024 06:26    200
Акція у Нью-Йорку в підтримку журналістів України
24.10.2024 09:49    152
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 