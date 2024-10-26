Европейский суд отменил миллиардный штраф, наложенный на Intel 15 лет назад

Европейский суд вынес окончательное решение по 20-летней тяжбе между Европейской комиссией и корпорацией Intel, отменив штраф в размере 1 миллиард евро, наложенный в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства.

Еврокомиссия обвиняла в том, что Intel использовал свою позицию на рынке и предлагал скидки и преференции производителям компьютеров в обмен на обязательство покупать его чипы, выдавливая тем самым с рынка конкурентов.

Штраф был наложен в 2009 году после нескольких лет расследования, однако в 2022 году был отменен судом. После этого Еврокомиссия подала апелляцию в высшую инстанцию, которая в итоге оставила в силе предыдущее решение об отмене штрафа.

Джерело: nigroll.com

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