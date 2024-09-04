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Фонд гарантування повторно виставить на аукціон активи банку із апартаментами в Одесі

Фонд гарантування повторно виставить на аукціон активи банку із апартаментами в Одесі

18 вересня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "Укрбудінвестбанку", що ліквідується Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з повідомленням, на торги у складі лоту виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість. Договори укладені з пов’язаними з банком юридичними та фізичною особами.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено нерухомість туристичного призначення преміум-класу (номери-апартаменти з кухнею) в одному з сучасних туристичних комплексів у курортному районі "Аркадія" на морському узбережжі Одеси (Гагарінське плато), а саме: 11, 12 та технічний поверхи 16-поверхового будинку загальною площею 1080,5 кв м.

"Звертаємо увагу, на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку" - йдеться в повідомленні.

Початкова ціна – 63,4 млн грн.

У пресслужбі додали, що кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Укрбудінвестбанку".

Джерело: epravda.com.ua

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