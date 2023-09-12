Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 106

"Газпром" збільшує знижку на газ для Китаю до 50% — Reuters

Газпром збільшує знижку на газ для Китаю до 50% — Reuters

Вже наступного року знижка для Китаю має збільшитися до 46%, йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти.

Газ із трубопроводу "Сили Сибіру" коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів.

Для порівняння, газ для Туреччини та Європи продаватиметься по $481,7 за тисячу кубометрів.

Крім того, "Газпром", який наразі є збитковим, планує наростити прокачування газу в Китай з 22 до 30 млрд кубів у наступному році.

Ціна ж на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися протягом наступних кількох років, йдеться у матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/111897

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У российских дальнобойщиков начались проблемы с визами в Китай
Сегодня 09:45    127
В Бердянске детей пропускают в школу только после обыска
Сегодня 09:33    140
Продвижение ВСУ "неожиданными ударами с разных сторон" продолжается
Сегодня 08:37    140
Виступ китайської співачки у Маріупольському драмтеатрі – аморальний
Сегодня 08:25    128
Харківщина, 12 вересня
Сегодня 08:24    101
«Завозят без ничего…, воды вообще нету, еды вообще нет» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:06    114
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно
Сегодня 07:54    105
Армия дронов за неделю уничтожила 201 единицу вражеской техники
Сегодня 07:30    82
Оперативна інформація станом на 06.00 12 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    106
В начале полномасштабного вторжения оккупанты расстреливали животных в Экопарке как в тире
Сегодня 07:12    123
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 