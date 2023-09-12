"Газпром" збільшує знижку на газ для Китаю до 50% — Reuters

Вже наступного року знижка для Китаю має збільшитися до 46%, йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти.

Газ із трубопроводу "Сили Сибіру" коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів.

Для порівняння, газ для Туреччини та Європи продаватиметься по $481,7 за тисячу кубометрів.

Крім того, "Газпром", який наразі є збитковим, планує наростити прокачування газу в Китай з 22 до 30 млрд кубів у наступному році.

Ціна ж на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися протягом наступних кількох років, йдеться у матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/111897

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