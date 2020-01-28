Харьковчанам необходимо заключить новые договоры на предоставление коммунальных услуг

Новые договоры на предоставление коммунальных услуг по тепло-, газо-, водо-, электроснабжению и водоотведению харьковчанам необходимо заключить до 1 мая.

Как сообщил сегодня, 27 января, заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, этого требует Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». При этом он отметил, что это типовые договоры, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины.

«Это касается коммунальных предприятий - лицензиатов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые поставляют потребителям тепло, воду, газ и электроэнергию. Те договоры, которые были заключены между предприятиями и абонентами ранее, будут легитимны до 1 мая 2020 года, но согласно новому закону, их необходимо перезаключить до этого срока, и это делается не только в Харькове, но и во всех городах Украины», - подчеркнул вице-мэр.

По словам заместителя генерального директора - директора Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тараса Грущака, на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения уже заключили договоры 38 тыс. харьковчан. При этом он отметил, что если больше половины собственников жилья в доме определились с выбором модели взаимодействия, то такой договор заключается со всеми жильцами автоматически.

«Если больше половины собственников жилья подписали договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения с обслуживанием внутридомовых сетей, то с теми, кто не определился, автоматически будет заключен такой же договор», - подчеркнул Тарас Грущак.

По его словам, если же абоненты заключат договор на предоставление услуг без обслуживания сетей, то ремонтировать трубы в доме им придется за свой счет.

В КП «Харьковводоканал» напомнили, что в зависимости от статуса абонентов предусмотрено пять разных видов договоров, которые с ними заключаются. Примеры договоров размещены на официальном сайте предприятия. Договоры заключаются бесплатно в сервисных центрах по обслуживанию потребителей (адреса и телефоны указаны в квитанциях) или в выездных кассах. При себе нужно иметь паспорт, справку об идентификационном коде и технический паспорт. Оформление документов занимает не более 10 минут.

Источник: city.kharkov.ua

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