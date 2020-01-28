Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:12
Просмотров: 26

Харьковчанам необходимо заключить новые договоры на предоставление коммунальных услуг

Харьковчанам необходимо заключить новые договоры на предоставление коммунальных услуг

Новые договоры на предоставление коммунальных услуг по тепло-, газо-, водо-, электроснабжению и водоотведению харьковчанам необходимо заключить до 1 мая.

Как сообщил сегодня, 27 января, заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, этого требует Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». При этом он отметил, что это типовые договоры, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины.

«Это касается коммунальных предприятий - лицензиатов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые поставляют потребителям тепло, воду, газ и электроэнергию. Те договоры, которые были заключены между предприятиями и абонентами ранее, будут легитимны до 1 мая 2020 года, но согласно новому закону, их необходимо перезаключить до этого срока, и это делается не только в Харькове, но и во всех городах Украины», - подчеркнул вице-мэр.

По словам заместителя генерального директора - директора Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тараса Грущака, на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения уже заключили договоры 38 тыс. харьковчан. При этом он отметил, что если больше половины собственников жилья в доме определились с выбором модели взаимодействия, то такой договор заключается со всеми жильцами автоматически.

«Если больше половины собственников жилья подписали договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения с обслуживанием внутридомовых сетей, то с теми, кто не определился, автоматически будет заключен такой же договор», - подчеркнул Тарас Грущак.

По его словам, если же абоненты заключат договор на предоставление услуг без обслуживания сетей, то ремонтировать трубы в доме им придется за свой счет.

В КП «Харьковводоканал» напомнили, что в зависимости от статуса абонентов предусмотрено пять разных видов договоров, которые с ними заключаются. Примеры договоров размещены на официальном сайте предприятия. Договоры заключаются бесплатно в сервисных центрах по обслуживанию потребителей (адреса и телефоны указаны в квитанциях) или в выездных кассах. При себе нужно иметь паспорт, справку об идентификационном коде и технический паспорт. Оформление документов занимает не более 10 минут.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ЖКХ, харьков

Читайте ещё:

Стереотипы украинцев показали в Харькове
27.01.2020 09:03    242
Полиция предупреждает водителей об опасности
27.01.2020 07:20    216
Под Харьковом под угрозой существования оказался детский центр – активисты
27.01.2020 06:42    189
Спалах коронавірусу: в аеропорту "Бориспіль" відбулася перша перевірка пасажирів з Китаю
27.01.2020 06:23    150
В Харькове - дерзкое ограбление (ФОТО)
27.01.2020 06:14    1322
Завод імені Малишева в декілька разів підвищив зносостійкість двигунів
26.01.2020 11:58    196
Харьковчане предлагают новшество для электротранспорта
26.01.2020 10:31    679
Харьковским вузам увеличили госфинансирование
26.01.2020 08:37    201
Из Харькова откроют авиарейс на экзотический остров
26.01.2020 07:50    598
В Харьковской области промышленное производство упало на 15%
26.01.2020 07:16    214
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 