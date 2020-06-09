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Харьковская таможня пополнила бюджет почти на пять миллиардов гривен

Харьковская таможня пополнила бюджет почти на пять миллиардов гривен

В условиях карантина и закрытых границ Слобожанская таможня продолжает работать и наполнять бюджет. Каждый рабочий день таможня перечисляет в бюджет около 48 миллионов гривен.

Наполнение бюджета является главной задачей, отмечают в Слобожанский таможне Гостаможслужбы. Всего с начала года субъекты ВЭД зоны деятельности таможни перечислили в государственный бюджет Украины 4,9 млрд грн, в мае сумма таможенных платежей составила 912,8 млн грн.

Ежедневно в рабочие дни таможня перечисляет в бюджет около 48 млн грн.

– Таможенное оформление и пропуск товаров, необходимых для экономики страны и жизнедеятельности наших граждан, осуществляется бесперебойно, быстро и оперативно, – отмечают в Слобожанской таможне.

В рамках основных бюджетообразующих налогов в госбюджет перечислено:

– ПДВ – 839,7 млн грн;

– акцизного налога – 6,4 млн грн;

– ввозной пошлины – 64,8 млн грн;

– платы за таможенное оформление – 0,2 млн грн;

– единого сбора – 0,7 млн грн.

Дополнительно в мае в госбюджет направлено 56 млн грн. Эти средства удалось получить за счет:

– контроля таможенной стоимости товаров – 52,5 млн грн;

– классификационной работы – 1,9 млн грн;

– контроля по определению страны происхождения – 1,6 млн грн.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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