Харьковское предприятие оштрафовали за необоснованное изменение тарифов на услуги ЖКХ

КП должно вернуть старые тарифы и провести перерасчет для потребителей.

В 2020 году Верховная Рада приняла новый Закон Украины “О жилищно-коммунальных услугах”. В частности, закон предусматривает изменение тарифов на некоторые услуги ЖКХ.

Во время плановых проверок специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили, что одно из харьковских КП поменяло тарифы на новые, еще до вступления закона в полном объеме. Такое изменение тарифов считают необоснованным. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Предприятие оштрафовали на 59,8 тыс. грн. Кроме того, штраф выписали и руководителю КП в размере 2,5 тыс. грн. Также предприятие обязали вернуть старые тарифы, а потребителям провести перерасчет, чтобы вернуть необоснованно начисленную плату за коммунальные услуги.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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