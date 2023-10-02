Як Європа наростила імпорт російського СПГ

Україна непокоїться через збільшення постачань російського скрапленого природного газу (СПГ) в Європу на фоні скорочення прямих постачань через газогони. Наразі єдиним важелем для України залишається внесення покупців російського СПГ в Реєстр спонсорів війни НАЗК.

Згідно з даними Global Witness, у 2022 – 2023 роках Франція є одним з головних покупців російського скрапленого газу. З початку поточного року закупили 4,2 млн кубометрів російського СПГ. Так само як і Іспанія та Бельгія.

Іспанія є другим найбільшим покупцем російського СПГ у світі: їй належить купівля 18% загальних продажів скрапленого газу з Росії. А от Бельгія займає третє місце у цій статистиці, купуючи 17% російського скрапленого газу. До повномасштабного вторгнення ні Іспанія, ні Бельгія не були лідерами у цих закупівлях.

Скільки Росія заробляє на продажі скрапленого газу до країн ЄС та як із цим боротися – читайте в нашому матеріалі (https://biz.liga.net/ua/all/all/article/sjijennyy-gaz-rasshiryaetsya-kak-evropa-narastila-import-rossiyskogo-spg).

Джерело: @liganet

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