IBM прибирає рекламу з X, оскільки Маск посилює антисемітизм

Американська IT-корпорація International Business Machines (IBM) вирішила призупинити рекламу в соцмережі X через антисемітські дописи

(https://www.theverge.com/2023/11/16/23964160/elon-musk-antisemitic-x-post-ibm-ads)

Компанія (виробляє комп'ютери й програмне забезпечення) заявила, що її реклама розміщується поруч із контентом, який пропагує Гітлера і нацизм.

Сам Ілон Маск напередодні знову втрапив у скандал. Він помітив публікацію користувача, в якій йшлося, що "єврейські спільноти розпалюють ненависть до білих людей" і написав: "Ви сказали справжню правду".

Після цього він звинуватив Антидифамаційну лігу (американську єврейську неурядову організацію, яка бореться з антисемітизмом) у тому, що та ніби "де-факто пропагує антибілий расизм, антиазійський расизм або будь-який расизм".

P.S.

Кинокомпании Apple, Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate, Comcast NBCUniversal объявили, что приостанавливают размещение рекламы с социальной сети X после "антисемитского" комментария ее владельца – бизнесмена Илона Маска, пишет издание Hollywood Reporter.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/39618, https://t.me/Ateobreaking/104802

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