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Инфаркт нефтяной экономики России

Инфаркт нефтяной экономики России

Новый пакет западных санкций, включающий потолок цен на российскую нефть и эмбарго на ее экспорт в Евросоюз, довел до инфаркта нефтяную экономику России.

Экспорт нефти из российских портов на неделе, завершившейся 16 декабря, рухнул на 56%, следует из подсчетов Bloomberg на основе данных международных танкерных перевозок.

С 3,4 млн баррелей в сутки на первой неделе декабря морской нефтяной экспорт схлопнулся до 1,6 млн и стал самым низким по меньшей мере с начала года.

Из портов Балтийского моря, некогда главных «окна в мир» для российских баррелей, на минувшей неделе вышли лишь 7 танкеров, тогда как неделей ранее это было 12 судов, а на последней неделе ноября - 15. Объемы экспорт нефти через Балтику упали на 42% - с 1,25 млн до 730 тысяч баррелей в сутки.

Из тихоокеанских портов, откуда российская нефть по короткому маршруту вывозится в Азию, вышло лишь четыре танкера против 11 неделей ранее, а физические объемы экспорта упали в 2,7 раза - с 1,14 млн до 410 тысяч баррелей в сутки.

Экспорт нефти через Черное море (Новороссийск) упал втрое - до 230 тысяч баррелей в сутки, а из Мурманска - на треть, также до 230 тысяч баррелей в день.

Инфаркт нефтяной экономики России

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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