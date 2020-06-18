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Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля на ТЕС

Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля на ТЕС

Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля у виробництва електроенергії на українських ТЕС.

Таке розпорядження прийняли на засіданні уряду 17 червня, написав у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Розпорядження передбачає пріоритетне використання вітчизняного енергетичного вугілля для виробництва електричної енергії на теплових електростанціях", - заявила в.о. міністра енергетики Ольга Богуславець.

"Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Уряд на засіданні ухвалив відповідне рішення. Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту.

Це підтримає українських шахтарів та збереже в цій галузі близько 20 тисяч робочих місць", - у свою чергу підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Источник: epravda.com.ua

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