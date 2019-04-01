Как должна оплачиваться работа в праздничные дни

Как разъяснили в Гоструда, оплата труда в праздничные и нерабочие дни осуществляется в повышенном размере в соответствии со статьей 107 КЗоТ Украины, а именно:

• сдельщикам – по двойным сдельным расценкам;

• работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, – в размере двойной часовой (дневной) ставки;

• работникам, получающим месячный оклад, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени – в размере одинарной часовой (дневной) ставки сверх оклада; если работа производилась сверх месячной нормы – в размере двойной часовой (дневной) ставки сверх оклада.

Размер дополнительной оплаты труда работникам, которым установлен месячный оклад, рассчитывают путем деления месячного оклада на установленную норму рабочего времени на предприятии для соответствующих категорий работников и умножением частного от деления на фактически отработанные часы в праздничный или нерабочий день. При этом для работников, работавших в праздничные и нерабочие дни сверх установленной на предприятии нормы рабочего времени, указанное частное от деления удваивается.

Кроме двойной оплаты, по желанию работника, работавшего в праздничный (нерабочий) день, ему может быть предоставлен другой день для отдыха, который не оплачивается и является для него выходным днем.

Порядок оплаты труда за работу в праздничные и нерабочие дни распространяется и на работников с ненормированным рабочим днем.

Работодатели в соответствии с требованиями статьи 97 КЗоТ Украины и статьи 15 Закона Украины «Об оплате труда» от 24 марта 1995 №108/95-ВР могут самостоятельно в коллективных договорах установить более высокие уровни оплаты труда за работу в праздничные и нерабочие дни.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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