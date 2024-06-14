Китай запідозрив росію в обмані: про що йдеться

Гігантський державний китайський сировинний трейдер зазнав серйозних збитків через росію. Зникла партія російської міді вартістю майже 20 мільйонів доларів, що знову спричинило побоювання з приводу шахрайства. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання "Bloomberg".

Автори матеріалу зазначають, що компанія Wuchan Zhongda Group Co., обсяг продажів якої у 2023 році становитиме 80 мільярдів доларів, купила у російського заводу 2000 тонн рафінованої міді, яку мали доставити наприкінці травня. Зазначається, що вантаж так і не прибув до порту Нінбо.

Натомість метал був вказаний як набагато дешевший граніт і, швидше за все, потрапив до Туреччини, згідно з записами судноплавної лінії, яка обслуговувала партію. Співробітники китайської компанії відвідали росію, щоб розібратися в цьому, хоча їм не вдалося встановити, де знаходиться завод. При цьому зазначено, що вантаж нібито мали відправити з Санкт-Петербурга.

Мідь на Лондонській біржі металів востаннє торгувалася за ціною 9821 долар за тонну, тож за сьогоднішніми цінами партія коштувала б близько 20 мільйонів доларів.

Минулого року загальний обсяг імпорту рафінованої міді до Китаю становив у середньому понад 300 000 тонн на місяць для використання у різних галузях промисловості, включаючи будівництво, передачу електроенергії та чисту енергетику.

Журналісти пишуть, хоча цей епізод навряд чи матиме глобальні наслідки, він став останнім ударом по міжнародній торгівлі металами та її репутацією.

Джерело: world.comments.ua

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