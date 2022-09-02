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Китайська компанія призначила робота своїм генеральним директором

Китайська компанія призначила робота своїм генеральним директором

Китайська компанія NetDragon Websoft, яка розробляє онлайн-ігри, а також випускає мобільні програми, призначила робота міс Танг Ю своїм генеральним директором. Про це повідомляє Metro.

Танг Ю - це віртуальний людиноподібний робот, керований штучним інтелектом. Вона була призначена генеральним директором основної філії компанії Fujian NetDragon Websoft.

Зазначається, що робот очолюватиме відділ організації та ефективності компанії та забезпечить справедливе та ефективне робоче місце для всіх працівників.

"Ми віримо, що штучний інтелект - це майбутнє корпоративного управління, і призначення міс Танг Ю є нашим прагненням по-справжньому використовувати штучний інтелект для перетворення методів ведення бізнесу і, зрештою, для нашого майбутнього стратегічного зростання", - сказав керівник компанії Децзян Лю.

Джерело: sud.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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