США анонсировали санкции против «любой китайской компании», помогающей российскому ВПК

Перед началом войны в Украине Москва и Пекин объявили о «безграничном партнерстве», и с тех пор лидеры двух стран неоднократно подтверждали готовность и дальше развивать близкие отношения. Но теперь в США считают, что «пора установить цену безграничному партнерству КПК (Коммунистической партии Китая. ) с Россией».

Об этом заявил республиканец Майк Галлахер, председатель специального комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и КПК. Он соавтор поддержанного обеими основными американскими партиями законопроекта о введении санкций против китайских военных компаний, предоставляющих материальную поддержку России. В Вашингтоне все больше обеспокоены китайскими поставками комплектующих, которые используются для производства вооружений, применяемых в войне с Украиной. Поэтому Галлахер заявил:

Любая компания, способствующая ужасам в Украине, как это делает китайский военно-промышленный комплекс, заслуживает того, чтобы испытать на себе всю силу американских санкций.

Законопроект с характерным названием No Limits Act («Закон без ограничений») даст таким компаниям 180 дней на уход с российского рынка, прежде чем на них будут наложены «полные блокирующие санкции». Список таких компаний будет вести правительство США. Кроме того, власти стараются не допустить попадания американской технологической продукции в России через другие страны. Министерство обороны должно определить экспортные технологии, которые с наибольшей вероятностью могут утекать в Россию через Китай, и установить более жесткий контроль за ними, говорится в законопроекте.

Сейчас представители нескольких министерств работают в штаб-квартирах американских производителей микроэлектроники, анализируют деятельность их «дочек» и дистрибуторов. Власти, в частности, хотят, чтобы производители проявляли бдительность на всех этапах пути, который проходит их продукция, и проверяли, чтобы все участники цепочки поставок соблюдали ограничения, а с нарушителями прекращали сотрудничество.

Соавтор документа Джон Муленар, который вскоре сменит Галлахера на посту председателя комитета, заявил, что Китай и Россия «совместно стараются нанести ущерб Америке и нашим союзникам». Новый законопроект, по его словам, направлен на то, чтобы «усилить санкции в отношении военных компаний в Китае, которые сотрудничают с Россией и помогают модернизировать вооруженные силы самого Китая».

В начале недели представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что в Белом доме «невероятно озабочены» поставками продукции военного назначения из Китая в Россию. По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен поднимет этот вопрос на встрече стран «большой семерки» на этой неделе и во время визита в Пекин, который может состояться на следующей.

Буквально 10 дней назад министр финансов США Джанет Йеллен в конце своей поездки в Пекин предостерегла китайские банки от нарушения антироссийских санкций. «Компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку ведущей войну России, они столкнутся с серьезными последствиями, если будут делать это», – предупредила она.

Джерело: nigroll.com

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