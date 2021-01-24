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Маск пообіцяв $100 млн за найкращу технологію уловлювання вуглецю

Маск пообіцяв $100 млн за найкращу технологію уловлювання вуглецю

З нещодавніх пір найбагатша людина світу Ілон Маск сказав, що планує пожертвувати $100 млн авторам найкращої технології уловлювання вуглецю. Маск зробив оголошення у Twitter і сказав, що подробиці з'являться наступного тижня.З нещодавніх пір найбагатша людина світу Ілон Маск сказав, що планує пожертвувати $100 млн авторам найкращої технології уловлювання вуглецю. Маск зробив оголошення у Twitter і сказав, що подробиці з'являться наступного тижня.

Власний капітал співзасновника Tesla істотно виріс торік, що дозволило йому обійти в рейтингу найзаможніших Джеффа Безоса, оскільки автовиробник стабільно приносив прибуток, залучав легіони роздрібних інвесторів і був включений в індекс S&P 500.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки підприємця наразі становлять $201,4 млрд. Маск одразу вирішив поцікавитись у підписників у Twitter, як краще ці кошти витратити.

Увага Маска до уловлювання вуглецю відповідає його бізнес-інтересам, які в основному зосереджені на технологічних рішеннях нагальних екологічних проблем.

Уловлювання та зберігання вуглецю – це поєднання різних технологій, які переслідують одну мету: уловлювання вуглекислого газу, парникового газу, який нагріває планету, і запобігання його викиду в атмосферу. Його можна встановити для уловлювання викидів електростанцій, промисловості або навіть безпосередньо з повітря.

У світі налічується близько двох десятків великих заводів, які можуть уловлювати близько 40 млн метричних тонн CO2 щорічно – близько 0,1% від загальносвітового річного обсягу.

Маск вказав, що причина, по якій він накопичує багатство, полягає в тому, щоб роздати його або, принаймні, перенаправити на свої пристрасні проєкти, а саме на освоєння космосу.

«Щоб побудувати місто на Марсі, буде потрібно багато ресурсів», – сказав він німецькому видавцеві Axel Springer. – Я хочу мати можливість зробити якомога більший внесок».

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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