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Маск став жертвувати гроші республіканцям набагато раніше, ніж вважалося – WSJ

Маск став жертвувати гроші республіканцям набагато раніше, ніж вважалося – WSJ

Фінансова підтримка бізнесменом Ілоном Маском республіканців виявилася набагато масштабнішою і почалася раніше, ніж вважалося. Генеральний директор Tesla таємно передав десятки мільйонів доларів групам, пов'язаним із помічником Дональдом Трампа Стівеном Міллером та прибічникам президентської кампанії губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Фінансові внески, про які раніше не повідомлялося, показують, що Маск був основним джерелом фінансування республіканських ініціатив та кандидатів задовго до того, як почав підтримувати Дональда Трампа.

Він також є одним із найбільших донорів консервативних ініціатив, що у поєднанні з великою кількістю підписників у соціальних мережах робить його однією з найвпливовіших постатей в американській політиці.

Відомо, що восени 2022 року понад 50 мільйонів доларів із грошей Маска було витрачено на серію рекламних кампаній групи Citizens for Sanity. Основна частина реклами транслювалася у спірних штатах за кілька днів до проміжних виборів та критикувала демократів з таких спірних питань, як медична допомога дітям-трансгендерам та нелегальна імміграція.

Наступного року Маск пожертвував 10 мільйонів доларів на підтримку ДеСантіса, який балотувався на пост президента США. За словами джерел, гроші були надіслані через групу Faithful & Strong Policies. Про вклад Маска в президентську кампанію ДеСантіса раніше не повідомлялося, але враховуючи суму, він був одним із найбільших фінансових спонсорів кандидата.

Як пише видання, республіканські консультанти та юристи допомогли Маску «не залишати слідів»: кошти спрямовувалися таким чином, щоб уникнути розкриття донора.

Джерело: slovoidilo.ua

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Темы: вибори, США

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