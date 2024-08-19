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Microsoft почала блокувати установку Windows 11 на ПК, що не відповідають системним вимогам

Microsoft почала блокувати установку Windows 11 на ПК, що не відповідають системним вимогам

Комп’ютери, на які інсталюється Windows 11, повинні відповідати чітким системним вимогам. Однак користувачі змогли знайти обхідні шляхи, які дають змогу використовувати операційну систему на пристроях, які не відповідають вимогам Microsoft. Тепер софтверний гігант почав закривати лазівки, що дозволяють робити це.

На момент виходу Windows 11 існувала певна плутанина із системними вимогами. Користувачі не могли встановлювати ОС на потужні комп’ютери, наприклад, через відсутність модуля TPM 2.0. Досить швидко користувачі знайшли кілька обхідних шляхів, одним із яких був пропуск етапу перевірки на відповідність системним вимогам у процесі встановлення ОС. Для цього було достатньо додати параметр «/product server» у виконуваний файл інсталятора Windows 11.

Хоча цей спосіб інсталяції Windows 11 існував більше ніж рок, схоже, що Microsoft вирішила його заблокувати. За даними джерела, після встановлення одного з недавніх патчів для бета-версії Windows 11 на каналі Canary, згаданий спосіб перестав працювати. Ймовірно, розробники з Microsoft відстежують обхідні методи встановлення ОС і блокують їх. Оскільки блокування установки на несумісні пристрої є актуальним тільки для бета-версій Windows 11 на каналі Canary, скористатися цим обхідним шляхом все ще можна в стабільних версіях ОС. Однак поява цього нововведення означає, що незабаром воно буде поширене масштабно.

Джерело: portaltele.com.ua

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