Microsoft випускає оновлення Windows 11 2024 із суттєвими вдосконаленнями

Сьогодні Microsoft починає випуск оновлення Windows 11 2024, також відомого як версія 24H2. Це оновлення містить ряд невеликих, але корисних доповнень до Windows 11, які покращують меню «Пуск», Провідник файлів, Параметри та багато іншого.

У меню «Пуск» значні зміни для тих, хто використовує програмне забезпечення Microsoft Phone Link. Оновлення Windows 11 2024 додає бічну панель до меню «Пуск», яка надає інформацію про стан акумулятора вашого телефону та сповіщення, а також швидкий доступ до повідомлень, дзвінків і фотографій. Плаваюча панель є гарним доповненням для користувачів Phone Link.

Якщо у вас є монітор HDR, це останнє оновлення Windows 11 увімкне підтримку фону HDR, і тепер ви також можете легко перемикати профілі кольорів монітора безпосередньо на сторінці налаштувань.

Файловий провідник тепер має мітки для копіювання, вставлення тощо. Скріншот Том Уоррен / The Verge

Провідник файлів також отримав деякі корисні зміни в оновленні Windows 11 2024. Головний розділ було дещо перероблено, щоб об’єднати останні, вибрані та спільні файли у вигляді вкладок. Контекстні меню в Провіднику файлів і в Windows 11 також було оновлено, тож типові дії, як-от копіювання, вставлення та перейменування, тепер мають мітки, вони більші та зрозуміліші у використанні. Тепер ви також можете створювати файли 7z і TAR.

У системному лотку корпорація Майкрософт змінила інтерфейс часу та дати, тому він став більш спрощеним, а рік більше не відображається. Швидкі налаштування також було оновлено, щоб включити всі швидкі дії за замовчуванням, і тепер ви можете вільно перетягувати їх. Корпорація Майкрософт також переробила параметри живлення в Windows 11 за допомогою нового режиму енергозбереження, призначеного для економії заряду акумулятора на ноутбуках. Ви також можете змінити, що відбувається, коли ви натискаєте кнопку живлення або піднімаєте кришку ноутбука, і легко налаштовувати профілі живлення в налаштуваннях.

Тепер ви можете легко змінити напрямок колеса прокрутки миші. Скріншот Том Уоррен / The Verge

Інші вдосконалення інтерфейсу налаштувань включають можливість остаточно змінити напрямок прокручування миші без використання реєстру Windows. Корпорація Майкрософт також додала можливість перемикати підвищену точність покажчика миші в інтерфейсі налаштувань замість того, щоб заглиблюватися в застарілу панель керування.

Sudo є частиною цього оновлення Windows 11 2024 , що дозволяє розробникам використовувати популярну команду в операційних системах на основі Unix. Це корисно для розробників, які хочуть тестувати сценарії, і Microsoft використовує sudo всередині Windows, щоб дозволити розробникам запускати інструменти з підвищеними правами безпосередньо з сеансу консолі без прав.

Інші зміни в цьому оновленні Windows 11 включають уніфіковану версію програми Microsoft Teams, яка працює як для професійних, так і для особистих облікових записів. Microsoft також замінила програми «Пошта» та «Календар» на новий клієнт Outlook, а програма Copilot перетворилася на веб-програму, яка більше не взаємодіє безпосередньо з налаштуваннями Windows 11.

Нова уніфікована програма Microsoft Teams. Зображення: Microsoft

Оновлення Windows 11 2024 також включає підтримку аудіо Wi-Fi 7 і Bluetooth LE і покращує продуктивність найновіших настільних процесорів AMD.

Корпорація Майкрософт повільно розгортає 24H2 на існуючих пристроях. «Ми використовуємо поетапний підхід до розгортання оновлення 2024 на основі того, коли дані покажуть, що ваш пристрій готовий і ви отримаєте чудовий досвід», — пояснює Джон Кейбл, віце-президент із управління програмами для обслуговування та доставки Windows. «Перший етап розпочнеться протягом найближчих тижнів. Ми почнемо з відповідних пристроїв під керуванням Windows 11 версії 22H2 і 23H22 для тих, хто раніше погодився, щоб одними з перших отримати нові вдосконалення».

Microsoft використовує метод заміни ОС для 24H2, коли вона замінює всю ОС оновленою версією замість того, що вона робила в минулому з оновленням 23H2, яке було службовим оновленням для існуючої ОС. Це означає, що корпорація Майкрософт запропонує вам 24H2, лише коли ваш пристрій стане повністю сумісним і готовим до оновлення. Корпорація Майкрософт виявляє несумісність програми або драйвера пристрою та захищає від оновлення вашого пристрою.

Джерело: internetua.com

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