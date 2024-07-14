Microsoft випустила обов'язкове оновлення для користувачів Windows 10: що воно привнесе

Компанія Microsoft випустила обов'язкове оновлення KB5040427 для користувачів Windows 10.

Воно приносить не тільки виправлення помилок і підвищення безпеки, а й додає Microsoft Copilot у вигляді окремого додатка. Про це повідомляє Tom's Hardware.

Copilot - це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows, який працює на тих самих нейромережевих технологіях, що й ChatGPT-4. У чат-бота досить скромні системні вимоги - потрібно 4 ГБ ОЗП і дисплей 720p. Тож працювати з ШІ зможуть навіть власники найслабших пристроїв.

Зазначається, що це необхідне оновлення є частиною зусиль Microsoft з надання функціоналу ШІ більшості своїх користувачів, особливо з урахуванням того, що Windows 11 так і вдалося домогтися "народної" любові. Незважаючи на завершення підтримки Windows 10 восени 2025 року, багато користувачів продовжують використовувати застарілу версію системи.

Оскільки оновлення KB5040427 є обов'язковим, пропустити його не вдасться, навіть якщо ви не є шанувальником ШІ. Під час перевірки апдейта, комп'ютер автоматично встановить його і закріпить Copilot на панелі завдань.

А для тих юзерів, які активно використовують Copilot, оновлення принесе додаткові зручності, зокрема, можливість зміни розміру вікна і його переміщення по екрану.

Оновлення поширюється поступово, процес може зайняти кілька тижнів.

Примітно, що ще у квітні 2023 року Microsoft говорила, що більше не випускатиме функціональні оновлення для Windows 10. Втім, періодично "десятка" все ще отримує свіжі фішки, з огляду на те, що її встановлено більш ніж на 70% комп'ютерів у всьому світі.

Джерело: internetua.com

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