Мінекономіки відстояло законність застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу з Росії, Білорусі та Молдови

12 січня 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва виніс рішення на користь Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі у рамках судового провадження щодо застосування антидемпінгового мита на імпорт в Україну цементу з Росії, Білорусі та Молдови. Зазначене судове провадження було розпочато за 4 позовами: білоруського виробника, українських імпортерів і споживачів цементу білоруського і молдовського виробництва, які в подальшому були об'єднані в єдине велике провадження.

Таке рішення є важливим, оскільки доводить легітимність дій Мінекономіки та Комісії при проведенні торговельних розслідувань щодо захисту вітчизняних товаровиробників, у тому числі в цементній галузі.

«Це був складний процес, який об’єднав кілька судових позовів і тривав півтора року. Увесь час представники Мінекономіки брали активну участь у відстоюванні позиції українських виробників. Позитивне рішення суду є додатковим сигналом для наших виробників – не забувати, що держава готова допомогти і підтримати їх у випадку недобросовісної конкуренції з боку іноземних виробників та експортерів», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він закликав українських виробників бути більш активними у використанні інструментів торговельного захисту: антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань.

Зокрема, у 2019 році за результатом проведеного розслідування Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про встановлення остаточного антидемпінгового мита на імпорт цементу російського, білоруського та молдовського походження за ставками:

57,03 % – для Республіки Білорусь;

94,46 % – для Республіки Молдова;

114,95 % – для Російської Федерації.

Таке рішення прийняте строком на 5 років з можливістю продовження застосованих антидемпінгових заходів.

«Загалом, рішення суду стосується питання, потенційна вартість якого близько 7,16 млрд грн. Рішення Комісії сприяло стабілізації ситуації на внутрішньому ринку країни та надало додатковий імпульс для розвитку економіки. Зокрема, українські виробники отримали змогу в конкурентному середовищі розвинути свій бізнес, наповнити ринок власною продукцією, зберегти та створити нові робочі місця», - підкреслив Ігор Петрашко.

Источник: me.gov.ua

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