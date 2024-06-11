Ємність повербанка менша, ніж зазначено: як дізнатися реальну ємність батареї

Дві прості формули допоможуть зрозуміти, яка реальна ємність пауербанків та інших типів акумуляторів.

Багато користувачів помічали, що існує невідповідність між ємністю павербанка і реальною кількістю енергії, що передається на смартфон, або що ємності недостатньо, щоб зарядити пристрій потрібну кількість разів. Експерти компанії Evergreat пояснили, чому існує різниця між фактичною та номінальною ємністю батареї.

Що таке номінальна і реальна ємність

Більшість пауербанків складаються з літій-іонних акумуляторів із середньою напругою 3,7 В, саме цю характеристику виробники використовують для розрахунку теоретичної ємності блоків живлення. Тому, коли користувач бачить блок живлення ємністю 10 000 мАг, він заснований на значенні 3,7 В. У такому разі 10 000 мАг — це номінальна ємність акумулятора.

Однак, коли блоки живлення використовуються для заряджання інших пристроїв, вони не подають напругу 3,7 В. На практиці вони подають напругу 5 В, що є необхідним стандартом USB. Поруч із вихідними портами будь-якого блока живлення завжди вказується одне з таких значень: 5 В/1 А, 5 В/2 А, 5 В/2,4 А і т. д. Напруга в 3,7 В не використовується зовсім.

Під час перетворення "номінальних" 3,7 В на реальні 5 В ємність знижується. Розрахувати її можна за формулою:

Ємність 5 В = (3,7 В х заявлена потужність) / 5 В

Наприклад, якщо взяти блок живлення ємністю 10 000 мАг, його фактична ємність дорівнюватиме:

(3,7 В х 10000 мАг) / 5 В = 7400 мАг

Виходить, що ємність насправді на 26% менша за заявлену. Однак реальна ємність повербанка ще менша. Це пов'язано зі ще одним фактором, який необхідно враховувати — втратою ємності.

Що таке втрата ємності

Як згадувалося раніше, акумулятор має заявлену напругу 3,7 В, але насправді йому необхідно забезпечувати напругу 5 В. Таким чином, напруга підвищується через схему перетворювача, розташовану між акумулятором і зарядним пристроєм, що призводить до початкової втрати ємності.

Батареї для електронних пристроїв виготовлені з літію, і вони також працюють при напрузі 3,7 В, а це означає, що відбувається ще одне перетворення ємності, що створює ще більші втрати.

USB-кабелі також спричиняють втрату ємності через свій внутрішній опір. Це не можна не враховувати.

Всі ці фактори підсумовуються і виражаються у вигляді рейтингу ефективності, зазвичай від 80% до 90%. Рейтинги ефективності різняться залежно від ємності, але багато виробників вважають за краще не розкривати ці дані клієнтам.

Як розрахувати фактичну ємність

Слід враховувати як перетворення напруги, так і рейтинг ефективності. Фактичну ємність можна отримати за такою формулою:

3,7 В x заявлена потужність x ефективність (у вигляді десяткового дробу) / 5 В

Наприклад, виробник вказує, що ефективність Mi Power Bank PRO ємністю 10 000 мАг досягає 93%. Але його фактична ємність значно менша:

Джерело: focus.ua

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