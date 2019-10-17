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МВФ обновил прогноз курса валют по отношению к гривне

МВФ обновил прогноз курса валют по отношению к гривне

Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы.

Об этом говорится в обзоре "Перспективы развития мировой экономики", опубликованном 15 октября.

МВФ ожидает, что по итогам этого года доллар будет стоить в среднем 26,75 гривни, в 2020 - 27,72 гривни, в 2021 - 28,7 гривни.

Перед этим в Международном валютном фонде прогнозировали, что средний курс доллара в 2019 году составит 28,68 гривни, в 2020 году - 29,96 гривни, а в 2021 году - 30,55 гривни.

В обновленном прогнозе говорится, что курс доллара превысит отметку в 30 гривен за доллар в 2023 году, когда американская валюта будет стоить 30,64 гривни.

Напомним:

В сентябре бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывал средний курс доллара на уровне 28 гривен за 1 доллар.

Источник: epravda.com.ua

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