На крок ближче до корпоратизації: складено акт оцінки необоротних активів Укренерго

Комісія з корпоратизації державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» склала акт оцінки необоротних активів підприємства та подала його для рецензування Фонду державного майна.

«За чотири місяці роботи нам вдалось виконати більш ніж половину запланованих завдань. Складання акту оцінки – це черговий крок, що наближує нас до головної мети – корпоратизації Укренерго. – зазначив заступник Міністра фінансів Василь Шкураков. – Продовження реформи у сфері енергетики та перетворення підприємства дозволить ефективно впровадити законодавство про ринок електроенергії та поступово привести його до рівня європейських стандартів».

Вже на наступному засіданні Комісія розпочне обговорення проекту статуту нового акціонерного товариства, що відповідатиме вимогам як сьогоднішньої реформи корпоративного управління державних підприємств, так і законодавству про ринок електричної енергії.

«Завдяки підтримці Міністерства фінансів та особисто міністра Оксани Макарової, ми змогли не тільки розблокувати реформу, але й успішно увійти в її фінальну стадію. Ця подія важлива для всієї енергетичної галузі в цілому, адже корпоратизація Укренерго — частина міжнародних зобов’язань України, виконання яких є одними з ключових умов для отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС», — заявив керівник Укренерго Всеволод Ковальчук.

Перетворення Укренерго в ПрАТ — одна з умов сертифікації компанії як незалежного оператора системи передачі електроенергії та отримання кредитних коштів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

Довідково:

Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством «НЕК «Укренерго» 4 лютого 2019 року. Відповідний акт приймання-передачі було підписано Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу ДП «НЕК «Укренерго», створеною Мінфіном на виконання розпорядження КМУ від 14.11.2018 № 1001. З моменту підписання документу Укренерго перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів. 22 лютого 2019 року Міністерство фінансів України створило комісію з реорганізації державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в приватне акціонерне товариство (ПрАТ).

Источник: minfin.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»