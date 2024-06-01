На локомотивах у Литві замість російських бортових систем встановлять українські

Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання "Імпульс" встановить українську систему локомотивної безпеки на поїздах литовської групи LTG Group, пише Railway Supply.

Компанія виграла тендер вартістю 10,1 млн євро у 2023 році й уже розпочала проєктні роботи.

Відповідно до контракту з Імпульсом, планується поетапне виведення з експлуатації російської системи "КЛУБ-У" [Комплексное локомотивное устройство безопасности унифицированное], яка зараз встановлена ​​на рухомому складі, що експлуатується в Литві.

Сервер системи "КЛУБ-У" відключили ще у 2017 році, він не має зв’язку з життєво важливими інформаційними системами та критичною інформаційною інфраструктурою LTG Group, а радіостанції, які використовуються у рухомому складі для приймання команд та передавання даних радіоканалом GSM-R, демонтовано.

"Хоча ми керуємо ризиками та забезпечуємо безпеку навіть за використання КЛУБ-У, який ми ізолювали від інших ІТ-систем LTG Group, наша мета – якнайшвидше отримати обладнання, повністю сумісне з інтересами національної безпеки, та з гарантованим постачанням запасних частин із дружніх Литві країн", – пояснила LTG Group.

Прилади потрібно замінити на 35 локомотивах LTG Link, 111 LTG Cargo та 17 LTG Infra.

НВО "Імпульс" – виробник бортової системи ImproTRAIN-250. Вона визначає швидкість та координати локомотива за інформацією від пристроїв супутникової навігації та датчиків шляху та швидкості, формує значення допустимої швидкості руху, гальмує локомотив у разі її перевищення, не дозволяє локомотиву рухатися на заборонний сигнал, записує параметри руху тощо.

Джерело: biz.liga.net

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