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Накопление, хранение и работа с данными - это новый маркетинг

Накопление, хранение и работа с данными - это новый маркетинг

Потребность в электроэнергии для центров обработки данных в США, в настоящее время составляет 1 ГВт.

По прогнозам к 2030 году для их обслуживания потребуется уже 18 ГВт дополнительной мощности.

Для сравнения: годовая потребность Нью-Йорка в электроэнергии 6 ГВт.

Как будто придется обеспечить три новых Нью-Йорка, которые построят за 6 лет.

Накопление, хранение и работа с данными - это новый маркетингПотребность в электроэнергии для центров обработки данных в США, в настоящее время составляет 1 ГВт.

По прогнозам к 2030 году для их обслуживания потребуется уже 18 ГВт дополнительной мощности.

Для сравнения: годовая потребность Нью-Йорка в электроэнергии 6 ГВт.

Как будто придется обеспечить три новых Нью-Йорка, которые построят за 6 лет.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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