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Незаконний потік технологій у росію йде через Гонконг — The New York Times

Незаконний потік технологій у росію йде через Гонконг — The New York Times

У непримітному офісі на сьомому поверсі за адресою 135 Bonham Strand у фінансовому районі Гонконгу працюють щонайменше чотири компанії з тіньовою місією — вони сприяють незаконному продажу західних технологій до росії.

За даними The New York Times, компанії, розташовані за цією адресою, придбали мільйони чипів і датчиків для російських військово-технологічних компаній, багато з яких потрапили під санкції американського уряду.

Компанії мають такі назви, як Olax Finance і Rikkon Holding. Їхній офіс із вицвілим номером 704 на дверях, схоже, не зайнятий. Під час візиту минулого місяця ніхто не відповів. У дверній щілині стирчало оголошення про продаж кондиціонера.

Однак ці компанії — найважливіша ланка в ланцюзі, що з'єднує американські дослідницькі лабораторії з китайськими заводами, російськими виробниками зброї і полями боїв в Україні, і знак того, що уряд США і технологічні гіганти не можуть контролювати, куди йдуть їхні технології.

З моменту початку конфлікту в Україні в росію надійшло чипів на суму близько чотирьох мільярдів доларів через більш ніж шість тисяч компаній, включно з тими, що розташовані за адресою Bonham Strand, 135. Про це свідчить аналіз, проведений NYT на основі даних російської митниці, корпоративних записів, реєстрацій доменів і даних про санкції. Під час аналізу було вивчено близько 800 тисяч постачань заборонених електронних товарів до росії із середини 2021 року.

Незважаючи на те, що Захід прагнув перекрити доступ до напівпровідників за допомогою торговельних обмежень, росія створила настільки надійний паралельний ланцюжок постачань, що за останні три місяці 2023 року імпортувала майже таку саму кількість критично важливих чипів, що й за той самий період у 2021 році.

Джерело: https://t.me/znua_live/159090

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