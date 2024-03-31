Німецький концерн MBDA планує відновити виробництво Taurus і налагодити випуск ракет для Patriot

Німецька компанія MBDA може поновити виробництво ракет Taurus, але для цього потрібне державне замовлення.

Про це заявив в інтерв’ю Augsburger Allgemeine глава концерну Томас Готтшильд, передає кореспондент Укрінформу.

«Виробнича лінія для Taurus, тестове обладнання та відповідні цехи залишилися. Ми могли б розпочати виробництво Taurus у будь-який час. Але для цього нам потрібне нове замовлення на цю зброю», - сказав Готтшильд.

Він зауважив, що з боку уряду є «багато сигналів», але виробнику потрібні контракти. «Зараз ми маємо впевненість, що ці контракти будуть укладені», - сказав директор компанії.

Водночас він уточнив, що негайно розпочати виробництво неможливо, оскільки багатьом постачальникам також доведеться нарощувати виробництво.

«Тож якщо ми отримаємо нові замовлення на Taurus, нашим постачальникам спочатку доведеться змінити позицію та, наприклад, подбати про необхідну сировину», - зазначив керівник компанії.

За його словами, військова промисловість потребує базового навантаження у виробництві, щоби бути в змозі підтримувати виробництво зброї. «Тоді в надзвичайних ситуаціях, як-от зараз, ми зможемо дуже швидко збільшити виробництво», - пояснив Готтшильд.

Він не став коментувати, чи постачатиме Німеччина ракети Taurus Україні, зауваживши, що це політичне рішення. Водночас він висловив упевненість, що такі ракети із дальністю польоту понад 500 кілометрів потрібні Україні для боротьби з логістичними ланцюжками ворога та ураження стратегічних цілей.

Очільник компанії також повідомив про плани виробляти ракети для ЗРК Patriot. За його словами, кілька країн з ініціативи Німеччини об’єднали зусилля в цьому напрямку. MBDA уклала контракт з американською компанією Raytheon через спільне підприємство на виробництво до 1000 ракет в Шробенхаузені, Баварія. Контракт розрахований на 10 років. Перші ракети будуть поставлені протягом трьох років.

«З огляду на перебіг війни в Україні ми зрозуміємо, що нам потрібні і високі технології, і масштабність, особливо коли йдеться про боєприпаси», - констатував Готтшильд.

Він також поінформував, що MBDA Germany протягом наступних чотирьох років інвестує понад 200 мільйонів євро у розширення виробничих ліній на своїх підприємствах.

Джерело: ukrinform.ua

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