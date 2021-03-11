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Норвегия приостанавливает продажу завода Rolls-Royce российскому холдингу: подробности

Норвегия приостанавливает продажу завода Rolls-Royce российскому холдингу: подробности

Норвегия приостанавливает продажу завода Bergen Engines, который является частью британской Rolls-Royce Group, российской компании «Трансмашхолдинг». Об этом говорится в сообщени агентства Reuters.

Rolls-Royce и ТМХ договорились о продаже российской компании расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей за €150 млн. Британская Rolls-Royce объявила о своем намерении 4 февраля. Этот шаг был частью плана, который должен помочь пережить экономические последствия пандемии коронавируса.

Норвежское агентство по нацбезопасности NSM сначала проанализирует риски от сделки, ведь Bergen Engines поставляет свою продукцию в том числе для флота Норвегии. Об этом сообщили в Министерстве юстиции страны.

Министр юстиции Моника Маленд отметила, что Норвегия приветствует иностранные инвестиции, но должна учитывать и потенциальные риски для нацбезопасности, если речь идет о стратегических отраслях.

Представитель Rolls-Royse Ричард Рэй заявил, что хотя компания своевременно предупредила власти Норвегии о готовящейся сделке с ТМХ, но понимает нынешнее стремление правительства Норвегии глубже изучить ее, и Rolls-Royce окажет любое возможное содействие. По запросу мы приостановили процесс продажи, – сказал Рэй.

Источник: sprotyv.info

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