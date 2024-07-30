Новини з іншого світу

Apple присоединилась к другим технологическим гигантам, включая Amazon, Google, Microsoft и OpenAI, которые обязались следовать принципам, сформулированным Белым домом, в сфере развития ИИ. В рамках добровольного обязательства компании обязуются проводить тщательное тестирование безопасности ИИ-моделей перед их публичным выпуском, а также предоставлять общественности информацию о результатах тестирования. Кроме того, они должны обеспечить конфиденциальность разрабатываемых ИИ-моделей, ограничив доступ к разработке широкого круга сотрудников.

С 2025 года Starlink начнет подключать обычные смартфоны по всему миру, через местных операторов мобильной связи. В США спутниковая связь будет включена в популярные тарифы бесплатно, сначала это будет SMS и MMS, далее широкополосный интернет с видео связью. На первом этапе обеспечивать связь будет 840 новейших низкоорбитальных спутников и со временем группировка будет расширятся. Сегодня SpaceX вывела на орбиту 44 спутника Starlink в двух успешных запусках Falcon 9 в один день.

Mitsubishi объединяется с Honda и Nissan: будут вместе разрабатывать ПО и выпускать электромобили. Потому что китайцы уже отжимают слишком много рынка.

Гонконг может включить Биткоин в официальный финансовый резерв страны. Фактически, если это решение будет одобрено, то BTC будет покупаться государством в качестве резерва, например как золото.

Ученые достигли рекордной скорости передачи данных - в 1,6 миллиона раз быстрее, чем домашний широкополосный интернет - 402 терабита в секунду (Тбит/с). Новый рекорд на 25 % превышает предыдущий, установленный той же группой ученых в марте. В предыдущих экспериментах они достигли скорости в 301 Тбит/с.

В Японии дальнобойщиков могут заменить конвейерные ленты через всю страну. Власти задумались о 500-км ленте между Токио и Осакой, которая сможет передавать столько же контейнеров, сколько 25 тыс водителей. На постройку амбициозного проекта хотят потратить 10 лет и $25 млрд.

Zipline совершила более 1 миллиона доставок с помощью дронов. 70% из них произошли за последние 2 года.

- Компания начала с доставки медицинских принадлежностей, но с тех пор расширила свои услуги. Сегодня дроны Zipline доставляют товары Walmart в США, еду в Японии и помогают фермерам в Африке.

- Компания также объявила о новых партнерах, включая различные службы доставки и медицинские учреждения в США.

- В среднем компания совершает коммерческую доставку каждые 70 секунд.

В США успешно пересадили пациенту первое в истории бесклапанное сердце из титана — в отличии от предшественников, риск поломок ниже, оно компактнее и подходит большему числу людей. Это титановое сердце перекачивает до 12 литров крови в минуту — то есть пациент живет полной жизнью и даже занимается спортом! С ним у пациента есть время дождаться донорское сердце.

Компания Alphabet, материнская компания Google, в сотрудничестве с Arc'teryx, создает «повседневный» экзоскелет, который будет интегрирован в предметы одежды. Поставки экзоскелетов планируется начать в конце этого года. Экзоскелет снижает нагрузку на колени, поддерживая 40% усилий квадрицепсов и подколенных мышц. Разработка привлекла $6 миллионов в виде финансирования и грантов, а стоимость экзоскелета составит около $4,500. Он также будет доступен в аренду за $80 в день. В настоящее время проводятся клинические испытания для оценки эффективности экзоскелета.

Японцы живут в 2034 году — создают рабочие места для парализованных людей. В кафе, расположенном в Токио, клиентов обслуживают роботы OriHime, которыми дистанционно управляют сотрудники, прикованные к больничной постели.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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