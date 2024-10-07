Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 43

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● За 2 часа в любую точку мира сможет доставить гиперзвуковой самолёт Stargazer M4, концепт которого представила компания Venus. Stargazer M4 на ракетных двигателях сможет достигать высоты 52 км и скорости ~7400 км/ч. То есть легко сможет доставить из Сан-Франциско в Японию менее чем за два часа. Испытание беспилотника запланировано на 2025 год.

● В прошлом году 70% кода были написаны ИИ.

● Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил, что спрос на энергию для искусственного интеллекта бесконечен, и мы в любом случае никогда не достигнем наших климатических целей, поэтому мы можем сделать ставку на создание искусственного интеллекта для решения этой проблемы.

● Компания Anthropic разработала метод под названием «Контекстное извлечение», который направлен на снижение частоты ошибок систем искусственного интеллекта при поиске информации в базах данных до 49%. Исследователи из Корнельского университета представили аналогичный метод под названием «Contextual Document Embeddings» (CDE), который, в дополнение к RAG, позволяет достичь лучших результатов в различных областях, таких как обобщение, классификация и кластеризация. Оба подхода указывают на то, что интеграция контекстуальной информации в базы знаний обладает потенциалом для повышения точности и надежности информационных систем на основе ИИ.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Маск з’явився на виступі Трампа та заявив, що той має перемогти на виборах президента, «щоб зберегти демократію в США»
Сегодня 07:47    52
У Республіканській партії США висловили занепокоєння зближенням Угорщини з рф та Китаєм
Сегодня 06:55    86
Через месяц будет развилка
Сегодня 06:18    124
"Я думаю, що залишуся тут, в Україні, і після війни"
06.10.2024 10:51    202
У США успішно випробували нову малу крилату ракету «Чорна стріла»
06.10.2024 10:24    160
Новини з іншого світу
06.10.2024 09:44    156
Новини з іншого світу
05.10.2024 08:06    178
Фейкороби путіна провалили антиукраїнську «осінь в Нью-Йорку»
05.10.2024 07:44    162
Корабли ВМС США в регионе Ближнего Востока израсходовали норму ракет на несколько лет вперёд
05.10.2024 07:07    159
«Мы узнали, что бывший Президент Трамп прибегнул к преступлению в попытке удержаться у власти»
05.10.2024 06:46    265
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 