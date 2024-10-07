Новини з іншого світу

● За 2 часа в любую точку мира сможет доставить гиперзвуковой самолёт Stargazer M4, концепт которого представила компания Venus. Stargazer M4 на ракетных двигателях сможет достигать высоты 52 км и скорости ~7400 км/ч. То есть легко сможет доставить из Сан-Франциско в Японию менее чем за два часа. Испытание беспилотника запланировано на 2025 год.

● В прошлом году 70% кода были написаны ИИ.

● Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил, что спрос на энергию для искусственного интеллекта бесконечен, и мы в любом случае никогда не достигнем наших климатических целей, поэтому мы можем сделать ставку на создание искусственного интеллекта для решения этой проблемы.

● Компания Anthropic разработала метод под названием «Контекстное извлечение», который направлен на снижение частоты ошибок систем искусственного интеллекта при поиске информации в базах данных до 49%. Исследователи из Корнельского университета представили аналогичный метод под названием «Contextual Document Embeddings» (CDE), который, в дополнение к RAG, позволяет достичь лучших результатов в различных областях, таких как обобщение, классификация и кластеризация. Оба подхода указывают на то, что интеграция контекстуальной информации в базы знаний обладает потенциалом для повышения точности и надежности информационных систем на основе ИИ.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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