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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Гендиректор Intel на выставке Lenovo Tech World показал образец 1,8-нм процессора семейства Panther Lake. Эти чипы станут первыми продуктами компании для потребительского рынка, изготовленными с использованием передового техпроцесса 18A. Чип внешне сильно отличается от актуальных Lunar Lake, которые обладают встроенной оперативной памятью.

Forward CarePod - первый в мире медицинский кабинет, работающий на искусственном интеллекте. Человек может зайти в CarePod и ответить на несколько вопросов, чтобы определить набор необходимых тестов и исследований. Пользователи CarePod смогут сдать анализы и измерить артериальное давление и все это без врача или медсестры.

«Скачок в технологии аккумуляторов». Первый в мире гигазавод по производству литий-серных АКБ начнут строить в начале 2025. Литий-серные аккумуляторы на 40% легче литий-ионных аккумуляторов и используют материалы, которые более распространены в США.

OpenAI арендует у Oracle кластер B200 на 100 тыс. ед., который будет запущен в эксплуатацию в первой половине 2025 г.

WD представила самые ёмкие жёсткие диски в мире — 32 Тбайт с UltraSMR и 26 Тбайт с CMR.

Новини з іншого світу

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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