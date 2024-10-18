Новини з іншого світу

Гендиректор Intel на выставке Lenovo Tech World показал образец 1,8-нм процессора семейства Panther Lake. Эти чипы станут первыми продуктами компании для потребительского рынка, изготовленными с использованием передового техпроцесса 18A. Чип внешне сильно отличается от актуальных Lunar Lake, которые обладают встроенной оперативной памятью.

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Зібрав: facebook.com/annopolsky

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