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Поки Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос, SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink

Поки Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос, SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink

Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic визначила "вікно" для свого третього комерційного космічного польоту з 8 вересня.

Про це повідомляє MarketWatch.

Приватна космічна компанія повідомила, що політ Galactic 03 стане четвертим космічним польотом компанії за чотири місяці.

У ньому візьмуть участь три члени екіпажу, які входять до групи астронавтів-засновників Virgin Galactic або перших клієнтів, які раніше купували квитки.

За словами компанії, ця група засновників купила свої квитки ще в 2005 році.

Нагадуємо:

Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона 29 червня запустила з космопорту "Америка" в штаті Нью-Мексико свій перший повністю комерційний рейс космічного літака VSS Unity - місію Galactic 01.

Другий комерційний суборбітальний політ із шістьма членами екіпажу - Galactic 02 - було виконано 10 серпня.

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А тем временем SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink

Американська компанія SpaceX у неділю, 27 серпня, запустила на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.

Про це компанія повідомила у соцмережі Х (колишній Твіттер).

Як зазначається, ракета-носій Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту здійснила запуск із 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Після цього компанія підтвердила, що супутники було розгорнуто на орбіті. А перший багаторазовий ступінь ракети-носія, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions, що знаходиться в Атлантиці.

Джерело: epravda.com.ua, ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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