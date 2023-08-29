Поки Virgin Galactic запланувала третій комерційний політ у космос, SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink
Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic визначила "вікно" для свого третього комерційного космічного польоту з 8 вересня.
Про це повідомляє MarketWatch.
Приватна космічна компанія повідомила, що політ Galactic 03 стане четвертим космічним польотом компанії за чотири місяці.
У ньому візьмуть участь три члени екіпажу, які входять до групи астронавтів-засновників Virgin Galactic або перших клієнтів, які раніше купували квитки.
За словами компанії, ця група засновників купила свої квитки ще в 2005 році.
Нагадуємо:
Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона 29 червня запустила з космопорту "Америка" в штаті Нью-Мексико свій перший повністю комерційний рейс космічного літака VSS Unity - місію Galactic 01.
Другий комерційний суборбітальний політ із шістьма членами екіпажу - Galactic 02 - було виконано 10 серпня.
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А тем временем SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink
Американська компанія SpaceX у неділю, 27 серпня, запустила на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.
Про це компанія повідомила у соцмережі Х (колишній Твіттер).
Як зазначається, ракета-носій Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту здійснила запуск із 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
Після цього компанія підтвердила, що супутники було розгорнуто на орбіті. А перший багаторазовий ступінь ракети-носія, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions, що знаходиться в Атлантиці.
Джерело: epravda.com.ua, ukrinform.ua