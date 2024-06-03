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Прогноз про заміну 50% робочих місць штучним інтелектом починає збуватися

Прогноз про заміну 50% робочих місць штучним інтелектом починає збуватися

Ведучий венчурний капіталіст Кай-Фу Лі стверджує, що його ранній прогноз щодо заміни 50% робочих місць штучним інтелектом до 2027 року може бути дуже точним. Адже за останні два роки активне впровадження ШІ простежується не тільки в США та Європі.

За кілька років до створення мовних моделей на кшталт GPT від OpenAI експерту вдалося передбачити активний розвиток ШІ. Голова та виконавчий директор Sinovation Ventures розповів ще у 2016 році, що розвиток нейромереж стане однією з ключових подій у XXI столітті.

Лі стверджував, що воно стане настільки інноваційним, що за своїми масштабами перевершить усі попередні технічні досягнення разом узяті, включаючи відкриття електрики та створення Всесвітньої павутини. Також експерт вважає, що вже найближчим часом ШІ призведе до ліквідації частини робочих місць.

Тенденцію до цього помічено вже зараз. Наприклад, великі компанії почали замінювати операторів кол-центрів та доставників. Лі також вважає, що у майбутньому компанії мають заохочувати людей використовувати інструментарій ШІ для підвищення власної компетенції.

Джерело: itechua.com

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