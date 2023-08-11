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Путін наживається на залежності США та Європи від російського ядерного палива

Путін наживається на залежності США та Європи від російського ядерного палива

Компании из США и Евросоюза с начала войны заплатили российскому «Росатому» и его дочерним компаниям около $1,7 млрд за продукцию для гражданских ядерных реакторов, - Associated Press (https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-us-europe-nuclear-exports-4129cbea2aaa69b1da5d09a41804f745) со ссылкой на данные торговых компаний и оценки экспертов

Cтраны ЕС потратили на российскую атомную продукцию, включая реакторы и оборудование, в 2022 году $828 млн. Среди европейских стран только Швеция полностью отказалась от российского ядерного топлива.

Доля России в поставках урана для атомной промышленности США в 2022 году - 12%, в Европе - 17%.

Такой импорт способствует развитию ядерного арсенала РФ, отмечает AP. Но, если Путин прекратит поставки, США и ЕС столкнутся с нехваткой энергии в условиях зеленого перехода.

Джерело: https://t.me/u_now/108263

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