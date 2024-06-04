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росія хоче викупити уранові активи Франції, розташовані в Нігері

росія хоче викупити уранові активи Франції, розташовані в Нігері

росія активно прагне посилити свою присутність у Нігері, зокрема у сфері видобутку урану. Це може мати значний вплив на геополітичну ситуацію в регіоні, оскільки Нігер є одним з ключових виробників урану у світі.

▶ ️росія посилила присутність у Нігері

росія прагне заволодіти урановими активами в Нігері, які належать державній французькій компанії. російська державна ядерна корпорація "Росатом" мала контакти з військовими лідерами Нігеру щодо придбання активів французької компанії Orano SA.

Обговорення, ймовірно, стосуються ліцензій на видобуток.

Після державного перевороту минулого липня, внаслідок якого був скинутий прозахідний лідер, Нігер став останньою з низки африканських країн, переважно з військовими урядами, які налагодили тісніші безпекові зв'язки з росією.

Це відкрило росії шлях до залучення до гірничодобувної сфери. Країна робить спроби відродити свою колишню присутність в Африці. Зокрема через використання поширеного обурення від впливу Франції, яка десятиліттями домінувала у своїх колишніх колоніях.

росія активізувала свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, зокрема після перевороту в Нігері, і вважає цю частину світу стратегічною інвестиційною можливістю, – зазначає ядерний аналітик із Берліна Марк Хіббс.

▶ ️Що відомо про переговори з Нігером

Наразі не ясно, скільки активів у Нігері хоче придбати Росатом.

Джерело Reuters в Москві каже, що переговори зараз на початковому етапі, який ще не перейшов у стадію конкретних переговорів, і умови будь-якої передачі ще не визначені.

▶ ️Цікаво! Orano має більшість акцій у компаніях, які управляють кар'єром Somair, зараз закритим підземним рудником Cominak та проєктом Imouraren, який був призупинений з 2015 року.

Orano заявила, що не знає про будь-які переговори між Нігером та російськими організаціями. Вона продовжувала спілкуватися з новими лідерами Нігеру з липня.

Джерело: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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