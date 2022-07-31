На территории, контролируемой организовапнной преступной группировкой, именующей себя рф, готовится законопроект о снятии ряда ограничений на использование детского труда.

В настоящее время подростки могут быть приняты на работу только с разрешения спецаиальной комиссии органов опеки и углубленного медицинского обследования подростка.

Предполагается заменить решение комиссии органов опеки на справку, которая будет выдаваться чиновниками по запросу работодателя. А вместо заключения медкомиссии достаточно будет справки от участкового врача. Кроме того планируются существенно расширить перечень работ, к которым могут привлекаться подростки.

Предполагается, что эти меры отчасти помогут решить проблему с негваткой гастрабайторов, которая появилась в последнее время.

Джерело: https://t.me/shipilovnews/789

Новости портала «Весь Харьков»