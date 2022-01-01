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Россия становится сырьевым придатком Узбекистана

Россия становится сырьевым придатком Узбекистана

В Узбекистане открыли комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. Власти страны планируют, что комплекс будет перерабатывать в год 3,6 млрд кубометров газа и производить 1,5 млн тонн готовой продукции — авиакеросина, дизтоплива, нефти и сжиженного газа. Об этом говорится в сообщении издания Newssky.

В финансировании проекта приняли участие в том числе такие российский структуры, как АО «Газпромбанк», АО «Росэксимбанк», Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

Общая стоимость проекта GTL по производству синтетического жидкого топлива составила 3,42 млрд. долларов США.

Отмечается, что аналогичные заводы с учетом инновационных технологий на данный момент имеются только Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.

Источник: sprotyv.info

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