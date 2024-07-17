россия столкнулась с обвальным падением экспорта металлов

Еще одна крупная отрасль сырьевой промышленности россии испытывает проблемы с продажами за рубеж на фоне ужесточения американских санкций и массовой блокировки банковских платежей.

Вслед за угольными компаниями, которые в январе–июне потеряли почти пятую часть экспорта (17%, по оценкам Kpler), с резким падением отгрузок на внешние рынки столкнулись российские металлурги.

В первом полугодии вывоз металлов на экспорт по железной дороге сократился на 14%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на непубличную статистику РЖД. По сравнению с январем-июнем прошлого года металлурги лишились более 2 млн тонн экспорта, общий объем которого сжался до 13,1 млн тонн.

Наибольшие потери понесли предприятия ТМК — крупнейшего в россии производителя стальных труб. Экспорт Первоуральского новотрубного завода упал на 21%, а Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и Волжского трубоного завода (ВТЗ) — более чем вдвое (на 57% и 58% соответственно). «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова зафиксировала обвал экспорта на 24%, «Мечел» — 23%, а заводы Evraz — 7-20%.

Чуть меньше экспорта — 4% и 8% соответственно — потеряли Новолипецкий металлургический комбинит (НЛМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), следует из статистики РЖД.

В прошлом году, по данным Федеральной таможенной службы, продажа металлов за рубеж принесла в россию $60 млрд, или седьмую часть всех экспортных доходов экономики, которые ЦБ оценил в $423 млрд — на $130 млрд меньше, чем в 2022-м.

В этом году правительство прогнозировало рост экспорта до $471 млрд, однако существенно снизило оценку в апреле (до $428 млрд), когда российские компании столкнулись с проблемами в проведении платежей, а попытки договориться с банками «дружественных» стран зашли в тупик.

Из-за банковских проблем по крайней мере две крупные российские металлургические компании начали пытаться осуществлять расчеты через криптовалюту, рассказывали Bloomberg в мае знакомые с ситуацией источники. По их данным, для этих целей используются привязанные к доллару стейблкоины (USDT), а главным направлением крипторасчетов стал Китай.

США следят за попытками россии расплачиваться криптовалютой по мере усложнения традиционных расчетов, заявила министр финансов Джанет Йеллен. Он добавила, что это «становится поводом для беспокойства» по мере того, как санкции «все больнее бьют» по российской экономике.

Джерело: nigroll.com

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