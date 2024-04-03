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Импортное изобилие, в котором десятилетиями жила россия, закупая за рубежом ширпотреб и технологии, больше не вписывается в экономические планы кремля.

В ближайшие 6 лет доля импорта в российской экономике должна опуститься до минимума за всю современную историю страны — 17% ВВП. Такое поручение Владимир путин дал правительству по итогам послания Федеральному собранию, в котором озвучил пакет обещаний гражданам на пятый президентский срок.

Согласно материалам на сайте кремля, к 2030 году путин требует вывести россию на 4 место в мире по размеру экономики (по паритету покупательной способности), на две трети нарастить продажи за рубеж чего-либо, кроме простейшего минерального сырья, снизить уровень бедности до 7%, научиться самостоятельно производить высокотехнологичные товары и поднять рождаемость, чтобы остановить естественную убыль населения, в результате которой страна с 2000 года потеряла 11 миллионов человек.

Резкое снижение импорта в числе экономических планов путина — «амбициозная» задача, отмечает директор по инвестициям Astra FM Дмитрий Полевой: в последние 14 лет этот показатель держался стабильных — около 20-21% ВВП. И даже после вторжения в Украину после кратковременной просадки в прошлом году восстановился до 19-20%.

Импорт в объеме 17% ВВП — это уровень последних лет Советского союза, следует из данных Всемирного банка. Так, в 1990-м году этот показатель составлял 17,9%, а в 1991-м падал до 13% на фоне валютного кризиса, поразившего дряхлую советскую экономику.

Рекордной — 48,2%ВВП — доля импорта в россии была в 1992 году, когда правительство Егора Гайдара открыло границы для торговли, чтобы наполнить полки магазинов и избежать массового голода. Во второй половине 1990-х объем импорта по отношению к ВВП снизился до 24-26%, а в первой половине 2000х — до 21-22%, согласно статистике ВБ.

Снижение импорта до 17% ВВП потребует отказа от значимой части импортных товаров и услуг, указывает Полевой: для этого придется переформатировать производственные цепочки и конечный выпуск.

Пока импортозамещение успешно идет в сельхозпродукции и продовольствии, но с товарами с высокой добавленной стоимостью успехов куда меньше, констатирует Полевой. В прошлом году, по данным ЦБ рф, в россию было завезено товаров на $303 млрд, что близко к рекордным максимумам до аннексии Крыма ($318-341 млрд в 2011-13 гг.). Закупки за рубежом машин и оборудования выросли на 24%, а одежды и обуви — на 21%.

Исчезновение импорта еще больше приблизит российскую экономику к советской. Этот процесс уже идет, считает декан London Business School Сергей Гуриев. рф все больше напоминает СССР в последние годы, говорит он: тогда промышленность держалась за счет вливаний из бюджета, а когда те прекратились, свалилась в спираль глубокой рецессии.

Джерело: nigroll.com

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